Volleyball: Walfer am Challenge Cup / Jeff Kettenmeyer



Et ass e grousse RDV fir d'Volleyball-Häre vu Walfer.D'Lëtzebuerger spillen dann déi éischte Kéier an hirer Veräinsgeschicht an der Coupe d'Europe. De Jeff Kettenmeyer huet am Virfeld de Bols gefillt.