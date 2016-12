© Maya a Robert Straus

Tim Schmit wiesselt bei den T71 / Rep. Jeff Kettenmeyer



Den Tim Schmit huet ënnert anerem zu Hiefenech gewisen, datt hien op engem gudden Dag all Equipe hëllefe kann.Zu Diddeleng ass déi Hëllef den Ament batter néideg, well et am Championnat mat enger Bilanz vu 5 Victoiren a 5 Defaiten nach Loft no uewe gëtt.Datt deen 21 Joer jonke Spiller elo wäert an d'Forge du Sud ausgeléint ginn, war viru kuerzem nach net sou geplangt. Duerch Zoufall sinn déi Verantwortlech zu Diddeleng gewuer ginn, datt den Tim Schmit zu Saarlouis net méi géing weiderspillen, sou de President Marcel Wagener. A well beim Tim Schmit, duerch seng 21 Joer, nach an en échange partenariat méiglech ass, huet een du mat Hiefenech a mat him selwer gekuckt ob béid Säite mat engem Wiessel averstane wären. Och de COSL huet säin Accord ginn.Zanter en Donneschdeg den Owend steet fest, datt den Tim Schmit schonns kann de Weekend beim Match géint d'Musel Pikes dobäi sinn. Zu Diddeleng hofft een, datt een elo déi néideg Hëllef vun der Bänk kritt, sou de Marcel Wagener nom Match géint Steesel de leschte Weekend. Et hätt een den Tim Schmit och scho méi laang am Bléck gehat an et geet een dovunner aus, datt de Spiller mat senger Gréisst vun 1,94 Meter a sengem Schoss schonn an der nächster Partie géint d'Musel Pikes kann hëllefen, sou de Marcel Wagener.Den Tim Schmit wäert sech elo bis Enn der Saison komplett op de Basket kenne konzentréieren.Et ass och virgesinn, datt hien zwee mol den Dag trainéiert, Mëttes zesumme mat den US Amerikaner Stephens an Johnson an dann Owes mat der Equipe.