Um 2. Dag vun der WM am Schwammen am klenge Baseng zu Windsor a Kanada gëtt de Pit Brandenburger iwwer 200 Crawl den 53. ënner 106 Konkurrenten.

© pressphoto

Den 21 Joer jonke Schwëmmer huet no 1 Minutt 48 Sekonne an 95 Honnertstel ugeschloen a verpasst seng Beschtzäit vu virun dräi Wochen ëm 75 Honnertstel. Fir de Pit Brandenburger ass d'WM elo eriwwer.D'Monique Olivier hat e Mëttwoch kee gudden Dag erwëscht. D'Lëtzebuergerin huet iwwer 800 Meter Crawl 8 Minutten 45 Sekonnen an 47 Honnertstel gebrauch a verpasst hire nationale Rekord ëm iwwer 10 Sekonnen. Um Enn ass et déi 23. Plaz ënnert 32 Schwëmmerinnen. E Freideg ass déi jonk Lëtzebuergerin nach iwwer 400 Meter Crawl am Asaz.