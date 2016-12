© AFP

E Mëttwoch war de leschte Spilldag vun der Gruppephas, No de Matcher vun de Gruppen E bis H geet et an d'Aachtelsfinallen.Leverkusen - Monaco 3:0Tottenham - ZSKA Moskau 3:1An engem fantastesche Solo konnt den Yurchenko den 1:0 (30') fir Leverkusen schéissen. Monaco hat duerno schlecht Kaarten an huet net richteg an de Match zeréck fonnt. 3 Minutten no der Paus huet Leverkusen dunn den 2:0 markéiert, wat et fir d'Monegassen immens schwéier gemaach huet. D'Partie ass dunn och mat engem 3:0 op en Enn gaang.Tottenham gewënnt verdéngt mat 3:1 géint Moskau a n huet sech déi 3. Gruppeplaz geséchert a packt et deemno an d'Europa League. War de Start e bëssen holpereg duerch den 1:0 duerch den Dzagoev (6') konnt sech d'Equipe vu London séier duerchsetzen mat de Goaler vun Dele Alli an Harry Kane. De Selbstgoal duerch den Igor Akinfeev hat d'Saach du kloer gemaach.1. Monaco2. Leverkusen3. Tottenham4. ZSKA MoskauLegia Warschau - Sporting Lissabon 1:0Real Madrid - Borussia Dortmund 2:2De BVB huet sech an den éischte Minutten ganz dominant gewisen, ass awer eréischt no 30 Minutte richteg waarm gelaf. Um Enn ass de Match 2:2 op en Enn goen, soumat ass Dortmund Tabellenéischten.1. Dortmund2. Real Madrid3. Legia Warschau4. Sporting LissabonBrugge - Kopenhagen 0:2Porto - Leicester 5:0Brugge hat et net einfach géint de Géigner. Schlecht Omen direkt no 9 Minutten, duerch e Selbstgoal vum Brandon Mechele. Mat engem 2:0 (15') si Kopenhagen a Brugge dunn an d'Paus gaangen an dëst sollt sech bis zum Schlusspaff och net änneren.Scho virun der Paus war kloer, dass Porto mat engem Fouss an der Aachtelsfinale steet géint de schwaache Géigner Leicester. Porto konnt no 45 Minutten ouni Méi 3:0 a Féierung goen. Och no der Paus war et mat engem Resultat vun 5:0 eng kloer Victoire.1. Leicester2. Porto3. Kopenhagen4. BruggeJuventus - Dinamo Zagreb 2:0Lyon - Sevilla 0:0Juventus konnt sech am leschte Gruppematch 2:0 géint den Dinamo Zahgreb duerchsetzen an zitt ongeschloen als Gruppenéischten an déi nächst Ronn.1. Juventus2. Sevilla3. Lyon4. Dinamo Zagreb