An Zukunft sollen nees méi Lëtzebuerger Liichtathleten u groussen internationale Kompetitiounen deelhuelen. Dofir gëtt et elo eng nei Struktur bei der FLA

Souwuel bei den Olympesche Spiller zu Peking wéi och bei deenen zu London war kee Lëtzebuerger Liichtathlet mat derbäi. No London 2012 gouf dofir d'Olympic Challenge Team gegrënnt mam Zil, wéi den Numm et schonns seet, de potentiellen Olympia Kandidaten e méiglecht gutt Encadrement ze ginn, fir eng Olympia Qualifikatioun ze packen.





International Challenge Team / Reportage Rich Simon



Déi Rechnung ass fir de President vun der FLA, Claude Haagen, opgaangen. Zu Rio waren nämlech nees Lëtzebuerger Liichtathlete mat dobäi. Et waren dat d'Charline Mathias, de Charel Grethen an de Jonas Kindé. Bei de Paralympics war den Tom Habscheid mat vun der Partie. Dat gëtt der FLA Confiance fir d'Zukunft, mä do sollen awer och nees Athlete bei Europa - a Weltmeeschterschafte mat dobäi sinn, sou de Claude Haagen.An dofir gëtt aus dem Olympic Challenge Team elo den International Challenge Team. Dat bedeit méi e groussen administrativen a finanziellen Opwand. Och bei der Organisatioun bréngt dës Verännerung e puer Changementer mat sech, well einfach méi Athleten dann ënnerstëtzt ginn an déi verschidden Athlete sollen individuell op déi verschidde Kompetitioune virbereet ginn, sou de President vun der FLA.De Claude Haagen ass sech bewosst, dass een als Liichtathletik Federatioun d'International Challenge Team net eleng op d'Bee ka stellen. Fir de Claude Hagen ass eng déifgräifend Collaboratioun mam Sportsministère a mam COSL eminent fir den Opbau vum International Challenge Team. De Mann un de Spëtzt ass ganz positiv, datt dat wéi beim Olympic Challenge Team och bei der neier Struktur wäert geléngen.An Zukunft wëll d'FLA regelméisseg mat e puer Athleten op groussen Internationalen Turnéier vertruede sinn.