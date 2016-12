© AFP

D'Ermëttler hunn an de leschte Méint Interviewe mat Zeien, Daten, E-Mailen an iwwer 4000 Excel-Dokumenter ausgewäert. Um Freideg huet et awer geheescht, dass d'Bild nach net komplett wär. Et hätt een nach ëmmer nëmmen Zougrëff op e klengen Deel vun den Daten an dem Beweismaterial, wat méiglecherweis existéiert, sou de McLaren op der Pressekonferenz zu London.



De Chef vun der Welt-Anti-Dopping-Agence Richard McLaren huet e Freideg de Moie matgedeelt, datt bei der Enquête vun der WADA eraus komm ass, datt méi wéi 1000 russesch Sportler tëscht 2011 an 2015 Deel vun enger groussugeluechter staatlecher Doppingpolitik waren.



Betraff sinn dobäi ënnert anerem d'Olympesch Spiller 2012 zu London, d'Liichtathletik-WM 2013 zu Moskau an d'Olympesch Wanterspiller 2014 zu Sotschi. Et soll eng institutionaliséiert Strategie fir d'Gewanne vu Medaile bei Summer- a Wantersportaarte gi sinn, sou de McLaren zu London.

Et wiere Beweiser fonnt ginn, dass Doppingprouwen vun 12 russesche Medailegewënner op den Olympesche Wanterspiller zu Sotschi manipuléiert goufen. Dorënner wieren 4 Gewënner vu Goldmedaile gewiescht.