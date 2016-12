© AFP

Et war eng hëtzeg Partie tëschent der Lokalformatioun Frankfurt an de Gäscht vun Hoffenheim. Den Arbitter huet dobäi net ganz sou glécklech ausgesinn.Trotz enger Partie vu Foulen an der éischter Hallschent huet dëse keng Kaarte gewisen, dat sollt an der zweeter Hallschent bestrooft ginn. Den Arbitter krut d'Partie net méi richteg ënner Kontroll. Zum Schluss ass kaum nach Football gespillt ginn.No enger weiderer chaotescher Situatioun, an där et zu enger Rudelbildung koum, huet den Arbitter Dingert de Frankfurter Chandler mat glat Rout an der 82. Minutt an d'Vestiaire geschéckt. Eng haart Decisioun.No der Partie huet virun allem e Foul aus der 32. Minutt nach fir Diskussioune gesuergt. De Frankfurter Abraham huet den TSG-Stiermer Wagner an der 32. Minutt op der Säitenlinn voll mam Ielebou um Kapp erwëscht. Gléck fir den Abraham, dass en net mat Rout vum Terrain geflunn ass.Um Enn kënne béid Equippe mam 0:0 an engem Punkt zefridde sinn.