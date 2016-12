Sport: Am meeschte gelies

Hannert dem Éisträicher stoung nach de Norweger Henrik Kristoffersen mat engem Retard vun 1,5 Sekonnen als Drëtten um Podium.De Stefan Luiz, deen nom 1. Duerchgang nach op der zweeter Plaz loung, ass nach op déi 5. Plaz zeréckgefall.Bei den Dammen konnt sech d'Franséisin Tessa Worley am Riseslalom zu Sestriere an Italien behaapten. Um Podium stoungen nach d'Italienerin Sofia Goggia an d'Schwäizerin Lara Gut.