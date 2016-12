© afp

Bayern München huet vun Ufank un an der Partie géint Wolfsburg den Tempo uginn. No 18 Minutte sollt et dunn och eng éischte Kéier am Goal vun de Wolfsburger rabbelen. No engem Lénksschoss vum Lahm huet de Robben de Ball am lénken Eck ënnerbruecht. 3 Minutten drop sollt dunn och schonn den 2:0 fir déi Münchner, duerch e Goal vum Lewandowski, falen. Den däitsche Rekordmeeschter huet du bis d'Paus e Gank zeréck geschalt.No der Paus huet et net laang gedauert bis de Lewandowski an der 58. Minutt op 3:0 erhéicht huet. Beim 4:0, eng Véierelstonn viru Schluss, konnt de Müller säin éischt Bundesliga-Goal vun dëser Saison feieren. Fir de Schlusspunkt huet de Costa an der 86. Minutt mam 5:0 gesuergt.An de weidere Partien huet RB Leipzig iwwerraschend mat 0:1 zu Ingolstadt verluer. Fir Leipzig ass et déi éischt Defaite fir dës Saison. Si ginn un der Spëtzt vun der Tabell vu Bayern München ofgeléist.Tëschent Köln a Borussia Dortmund gouf et en 1:1 Remis. An der leschter Minutt konnt de Reus nach eng Néierlag fir de BVB verhënneren.Hamburg wënnt mat 1:0 géint Augsburg a kritt 3 wichteg Punkte géint den Opstig.Freiburg setzt sech duerch e spéide Goal mat 1:0 géint Darmstadt duerch, déi elo leschten an der Tabell sinn.E Freideg den Owend gouf et en 0-0 tëschent Frankfurt an Hoffenheim. Déi 90 Minutte ware virun allem vun Aggressivitéit gepräägt. Et war eng hëtzeg Partie tëschent der Lokalformatioun Frankfurt an de Gäscht vun Hoffenheim. Den Arbitter huet dobäi net ganz sou glécklech ausgesinn. Um Enn kënne béid Equippe mam Remis an engem Punkt zefridde sinn.1. FC Köln - Borussia Dortmund 1:1 (1:0)1:0 (Rudnevs/28'), 1:1 (Reus/90')- VfL Wolfsburg 5:0 (2:0)1:0 (Robben/18'), 2:0 (Lewandowski/21'), 3:0 (Lewandowski/58'), 4:0 (Müller/76'), 5:0 (Costa/86')- RB Leipzig 1:0 (1:0)1:0 (Roger/12'),- FC Augsburg 1:0 (0:0)1:0 (Kostic/68'),- Darmstadt 98 1:0 (0:0)1:0 (Petersen/86')Hertha BSC Berlin - Werder Bremen 18h30Frankfurt - Hoffenheim 0:0