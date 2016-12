Thomas Andreos © FLTRI

Aus dem Grond hunn déi Verantwortlech vun der Lëtzebuerger Triathlonfederatioun decidéiert laangfristeg mat den zwee Nationaltraineren Cyrille Eple an Thomas Andreos zesummen ze schaffen an d'Kontrakter si verlängert ginn.



De Cyrille Eple wäert sech och an Zukunft ëm d'Opbauaarbecht bei de jonke Nowuesstriathlete këmmeren, während den Thomas Andreos d'Elite trainéiert.



© FLTRI



Mam Bob Haller huet d'Lëtzebuerger Nationalequipe fir de Moment ee Sportler an hire Réien, deen d'Qualifikatioun fir d'Olympesch Spiller 2020 zu Tokio kéint packen. Dëst Joer war et nach net duer gaange fir de Sportler aus Sportsektioun vun der Arméi.



Iwwerdeems ass et e Samschdeg d'Nouvelle, dass den Olivier Godart beim Ironman 70.3 a Bahrain op déi 22. Plaz kënnt.