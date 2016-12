© AFP

Um Podium stounge bei den Hären nach den Norweger Emil Hegle Svendsen an de Russ Anton Shipulin.Bei den Dammen konnt sech déi däitsch Laura Dahlmeier op den 10 Kilometer Verfolgung duerchsetzen. Op déi zweete Plaz kënnt Kaisa Mäkäräinen an Tschechin Eva Puskarcikova gëtt déi Drëtt.De Martin Fourcade an d'Laura Dahlmeier haten och e Freideg am Sprint duerchgesat.