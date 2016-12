© Joé Haas

Den Tabelleleader F91 Diddeleng ass géint d'Fola besser an de Spëtzematch era komm. Schonn no 4 Minutte konnt de Champion duerch e Goal vum Schnell mat 1:0 Féierung goen.D'Escher Fola huet duerno awer reagéiert an d'Spill an d'Hand geholl. Si sollten och dofir belount ginn. An der 14. Minutt huet de Muharemovic e Corner héich an de Strofraum era ginn an de Camerling stoung do goldrichteg an huet den 1:1 fir d'Fola geschoss.Mam Remis ass et dunn an d'Paus gaangen.No der Paus huet den F91 Diddeleng probéiert méi Drock ze maachen, mä déi Escher hunn dogéint gehalen. Si waren et dunn och déi an der 70. Minutt mat 2:1 konnten a Féierung goen. No engem Pass vum Hadji huet de Rodrigues aus 16 Meter ofgezunn an de Ball ass onhaltbar fir de Joubert am lénkse laangen Eck gelant.Laang sollt d'Avance vun der Lokalformatioun awer net halen. An der 75. Minutt konnt den Turpel, mam 12. Goal vun der Saison, den 2:2 Ausgläich markéieren.D'Schlussphase vum Spëtzematch war ganz spannend. Béid Equippen hunn nach eng Kéier alles no vir gehäit et sollt awer kee Goal méi falen.Fir d'Fola ass den 2:2 Remis ganz wichteg, well domadder bléift et beim 5 Punkteréckstand op den Tabelleleader Diddeleng.