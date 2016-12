Um 15. Spilldag an der englescher Premier League setzt sech Arsenal London mat 3:1 géint Stoke City duerch an iwwerhëlt virleefeg d'Tabellespëtzt.

© AFP Archiv

An de weidere Partien um Samschdeg gouf et eng 3:2 Victoire fir Watford géint Everton.Burnley setzt sech mat 3:2 géint Bournemouth duerch.Tëschent Hull City an Crystal Palace gouf et en 3:3 Remis a Swansea wënnt 3:0 géint Sunderland.