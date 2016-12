Sport: Am meeschte gelies

Hueschtert/ Foulscht zitt mat 4:6 géint d'Union Lëtzebuerg de Kierzeren.Nidderkäerjeng verléiert mat 1:6 géint Iechternach.D'Partie tëschent dem Houwald an Ettelbréck ass de 17. Dezember.An der Tabell steet Diddeleng mat 27 Punkten op der 1. Do hannen drun kommen d'Union mat 22 Punkten an Ettelbréck mat 20 Punkten.