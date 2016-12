© Gilles Tricca

HB Diddeleng - Bierchem 29:29 (17:12)Den Ufank vun der Partie war tëschent béide Formatioune ganz serréiert. No enger Véierelsstonn stoung et 7:7 tëschent den zwou Equippen. Duerno konnt sech dunn awer den HBD liicht vum Tabelleleader ofsetze, sou dass si mat enger 17:12 Avance an d'Paus gaange sinn.No der Paus ass Bierchem gutt aus der Kabinn komm, sou dass et no 38 Minutten 20:20 stoung. Bis zum Schluss war et extrem spannend. An der 58. Minutt konnten déi Bierchemer du mat 29:28 a Féierung goen. Dem HBD sollt et awer nach geléngen 50 Sekonne viru Schluss op 29:29 auszegläichen. Bierchem bléift deemno un der Spëtzt vun der Tabell.- HB Esch 36:32 (18:14)D'Red Boys si besser an d'Partie koum wéi déi Escher a konnten sech fréi ofsetzen. No 15 Minutten stoung et 10:5. Bis d'Paus konnt Esch de Réckstand awer net méi gutt maachen, sou dass si no den éischten 30 Minutten mat 14:18 géint de Champion hanne loungen.Och no der Paus ass et den Escher net gelongen un déi Déifferdenger erun ze kommen. Déi Déifferdenger haten d'Partie déi ganzen Zäit komplett an hirer Hand an hunn eng ganz staark Leeschtung gewisen. Um Enn ass et eng verdéngte Victoire mat 36 op 32 géint den HB Esch.- Dikrech 32:24 (13:10)- Schëffleng 41:23 (22:8)Bei dengouf et am Spëtzematch eng Victoire fir d'Favoritinnen vum HB Diddeleng. Nodeems et no den éischten 30 Minutten nach 9:9 stoung, huet den HBD an der zweeter Hallschent kloer gewise wien déi besser Equippe war. Den Tabelleleader huet sech um Enn mat 25 op 14 géint de Museldall duerchgesat. Beim HBD huet d'Joy Wirtz mat 9 Goaler am dackste markéiert.An der zweeter Partie feiert Käerjeng eng 31 op 16 Victoire géint Schëffleng. An der Paus stoung et 12:10 fir d'Lokalformatioun.