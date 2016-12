© Cliff Schmit

- T71 Diddeleng 84:69 (22:23, 15:11, 31:18, 16:17)De Mann vun den éischte Minutte war den Tom Schumacher vum T71 Diddeleng. Hie war et nämlech, deen déi éischt 14 Punkte fir seng Equipe konnt markéieren. No engem ganz ausgeglachenen éischte Véierel konnt sech de Favorit d'Musel Pikes bis d'Paus mat 4 Punkten ofsetzen.No der Paus hunn si hire Virsprong weider ausgebaut. Ier et an de leschte Véierel gaangen ass loungen si mat 68:52 a Féierung. Déi Diddelenger haten och an de leschten 10 Minutte keng Äntwert méi op Lager. D'Musel Pikes wanne mat 84:69. Fir d'Pikes ass et déi 7. Victoire noeneen.- Fiels 99:78 (35:14, 18:5, 18:32, 28:27)Keng Chance huet Steesel e Samschdeg den Owend der Fiels gelooss. Schonn nom éischte Véierel loung d'Lokalformatioun mat 35:14 a Féierung och an den zweeten 10 Minutte sollten d'Gäscht kee Fouss op de Buedem kréien. Dëse goung mat 17:5 un d'Amicale.No der Paus huet d'Fiels dunn en anert d'Gesiicht gewisen a konnt de Réckstand liicht verkierzen. Vir awer nach eng Kéier erun ze komme sollt et net duergoen. Déi Steeseler haten d'Partie bis zum Schluss ënner Kontroll a wanne mat 99:78.- Basket Esch 65:64 (23:15, 17:14, 11:25, 14:10)Ganz serréiert war d'Partie tëschent der Sparta Bartreng an dem Basket Esch. Um Enn huet nëmmen 1 Punkt béid Equippe vuneneen getrennt. An der Paus hat et nach no enger méi klorer Saach fir d'Sparta ausgesinn. Si lounge mat 40:29 a Féierung. No der Paus konnten déi Escher awer nach eng Kéier erukommen. Um Enn sollt et awer fir eng Victoire net duergoen.- Bascharage 108: 64 (19:21, 21:18, 31:17, 37:8)Eng haushéich Victoire gouf et fir Konter géint Bascharage. Nodeems et bis d'Paus tëschent den zwou Equippen nach ganz spannend war, huet Konter an der eegener Hal richteg opgedréint a Bascharage absolut keng Chance méi gelooss. Si hu quasi aus allen Ecker getraff an de Gäscht ass net méi vill gelongen.Bei denkonnt sech Konter mat 70:63 (20:13, 20:20, 12:9, 12:21) géint den Telstar Hesper duerchsetzen.An der anerer Partie vum 10. Spilldag gouf et eng knapp 61:58 (15:21, 10:12, 20:14, 16:11) Victoire fir d'Musel Pikes géint den T71 Diddeleng.