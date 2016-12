Am internationale Volleyball gouf et jeeweils eng Victoire fir den VC Wiesbaden a fir Noliko Maaseik.

© Pressphoto Archivbild

Fir d'Annalena Mach a Wiesbaden war et eng 3-1 Victoire baim VFB Suhl.

Maaseik mam Kamil Rychlicki konnt, no der 1:3 Defaite géint Dynamo Moskau an der Champions League, am belsche Championnat nees optrompen. Beim kloren 3:0 géint Leuven huet de Lëtzebuerger 8 Punkte bäigesteiert.