Am Biathlon huet Frankräich mam Martin Fourcade ouni Problemer 4x7,5 Kilometer Staffel a Slowenien gewonnen.

Sport: Am meeschte gelies

© AFP

Déi Russesch Equipe koum mat engem Retard vu 15 Sekonnen op déi 2. Plaz. Um Podium stoung nach Däitschland mat engem

Réckstand vun 21 Sekonnen.



Bei den Damme konnt sech Däitschland nom leschte Schéissen nach vun der Franséischer Staffel ofsetzen an d'Victoire feieren. Frankräich gëtt domadder Zweet an d'Ukrainerinnen packen et als Drëtt och nach op de Podium.