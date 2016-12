Beim regionale Cyclocross am Préizerdaul konnt sech de Gusty Bauch virum Scott Thiltges an dem Lex Reichling behaapten.

© Pressphoto / Archivbild

Beschten Espoir gëtt de Luc Turchi als 4.De Lëtzebuerger Champion Christian Helmig hat technesch Problemer mat sengem Vëlo a konnt d'Course net op en Enn fueren.Duerch d'Victoire bléift de Gusty Bausch Leader am Skoda Cross Cup.Bei de Junioren ka sech den Tristan Parotta virum Felix Schreiber an dem Arthur Kluckers duerchsetzen.Bei den Débutants goung d'Victoire un de Jang Leyder. Um Podium stoungen nach de Loïc Bettendorf an de Jacques Gloesener.Séiersten Damme war d'Nathalie Lamborelle.