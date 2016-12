© Mike Kinn

© Martine Alzin

© Bryan Gomes Leite

13. Spilldag BGL League (10.12.2016) Fola - F91 2-2

- Munneref 6:0 (4:0)Déifferdeng ka mat engem gudde Gefill an d'Wanterpaus goen. Si hunn um leschte Spilldag vun der Hironn nach eng Kéier eng gutt Leeschtung gewisen a wannen absolut verdéngt mat 6:0 géint Munneref.Déi éischte Kéier gerabbelt huet et am Goal vun de Munnerefer an der 18. Minutt. No engem Korner vum Bettmer huet de Caron de Ball op den Er Rafik ginn an dësen huet de Ball am Goal ënnerbruecht. 3 Minutten drop war et nees e Corner vum Bettmer, deen dës Kéier de Caron mam Kapp konnt verwandelen. An der 23. Minutt huet et du schonn nees gerabbelt. Nees war et de Caron, dee mat engem flaache Schoss an de laangen Eck op 3:0 konnt erhéijen. 2 Minutte méi spéit huet den Almeida e Feelpass vum Monteiro genotzt fir de 4:0 ze markéieren. An der éischter Hallschent huet Déifferdeng d'Feeler vu Munneref äiskal ausgenotzt. D'Gäscht waren awer och ganz schwaach, virun allem an der Verteidegung.No der Paus huet Déifferdeng weider de Match dominéiert, ma et huet een awer kloer gesinn, datt si e Gank zeréck geschalt hunn. Munneref hat nawell näischt entgéint ze setzen. An der 75. Minutt konnt den Er Rafik eng Flank vum Franzoni mam Kapp zum 5:0 am Filet ënnerbréngen. An der Nospillzäit huet de Bettmer mat sengem 6:0 fir de Schlusspunkt gesuergt. Déi Déifferdenger iwwerwanteren domadder op der 2. Plaz mat engem Réckstand vun 2 Punkten op den F91 Diddeleng.Kanech - Jeunesse 1:1 (0:0)Tëschent Kanech an der Jeunesse sollt den éischte Goal eréischt an der zweeter Halbzeit falen. D'Lokalformatioun konnt duerch e Goal vum Ferro an der 48. Minutt mat 1:0 a Féierung goen. Kanech war bis dohinner och déi besser Equipe. Si stounge ganz strukturéiert um Terrain an hunn et ëmmer nees mat wäite Bäll a Kontere no vir probéiert. D'Jeunesse konnt an der 65. Minutt reagéieren. E stramme Schoss vum Corral ass duerch d'Been vum Moreira an de Goal gaangen.Duerno konnt keng Formatioun méi e Goal markéieren, sou dass et nëmmen en 1:1 fir d'Jeunesse géint den Opsteiger Kanech gëtt.Union Titus Péiteng -0:3 (0:2)Déi Stroossener konnte schonn an der 3. Minutt duerch e Goal vum Alverdi, no engem Korner vum Collette, mat 1:0 a Féierung goen. An der 35. Minutt konnten d'Gäscht nach eng Kéier noleeën. De Péitenger Keeper schéisst dem Stroossener Kerger de Ball an d'Féiss, dëse léisst sech dës Chance net entgoen an erhéicht op 2:0. Och déi Péitenger haten hier Chancen an der éischter Halbzeit, konnten awer keng dovunner notzen.No der Paus konnt de Ruppert, no enger Flank vum Agovic, nach den 3:0 fir d'Gäscht markéieren.RM Hamm Benfica -0:3 (0:2)Keng Problemer hat de Progrès Nidderkuer um Sonndeg géint den RM Hamm Benfica. Si gewannen kloer mat 3:0 duerch Goaler vum Laurent, Garos an Menaï.Union -1:2 (1:0)Fir d'Union hat d'Partie optimal ugefaangen. No 6 Minutten huet de Jahier de Ball mam Kapp am Filet ënnerbruecht. Duerno huet d'Union awer quasi opgehale mat spillen a Rouspert huet sech bis d'Paus richteg schwéier gedoen, iwwerhaapt sech geféierlech Goalchancen eraus ze spillen. An der zweeter Hallschent ass et du besser gelaf bei de Gäscht a Rouspert konnt no 58 Minutten duerch de Karapetian ausgläichen. An der 80. Minutt konnt de Rousperter seng Faarwen mat 2:1 du souguer a Féierung bréngen. Duerno huet sech näischt méi um Resultat geännert.- Käerjeng 2:1 (0:0)Rëmeleng wënnt mat 2:1 géint Käerjeng. An der 53. Minutt war et den Diallo deen d'Lokalformatioun konnt a Féierung bréngen. An der 71. Minutt gouf et en Eelefmeter fir d'Gäscht. Dës Chance huet de Barbosa genotzt an den 1:1 geschoss. Kuerz viru Schluss konnt de Sahin mat sengem Kappball fir eng 2:1 Victoire suergen. Wichteg Punkte fir Rëmeleng.An der Spëtzepartie konnt sech um Samschdeg keng Equipe duerchsetzen. Um Enn gouf et en 2:2 Remis tëschent der Fola an dem Champion F91 Diddeleng.Fir d'Fola war den 2:2 Remis ganz wichteg, well domadder bléift et beim 5 Punkteréckstand op den Tabelleleader Diddeleng.