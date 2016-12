© AFP

An deran Italien iwwerrennt den SSC Neapel auswäerts Cagliari Calcio mat 5:0. Atalanta Bergamo verléiert 1:3 géint Udinese Calcio. Tëschent Bologna an Empoli gouf et en 0:0. A Palermo zitt mat 0:2 géint Chievo Verona de Kierzeren.An derwënnt Olympique Lyon 1:0 géint Stade Rennes.Angouf et en 0:0 tëschent Eibar an Deportivo Alavés an Celta Vigo verléiert 0:3 géint Sevilla.