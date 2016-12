© AFP

De Bruchhagen soll e Kontrakt bis 2019 ënnerschreiwen an e Mëttwoch beim HSV ufänken.Zanter enger Zäitche war schonn doriwwer spekuléiert ginn, datt den Dietmar Beidersdorf fréizäiteg misst goen. Hie war de Clubchef an de Sportdirekter vum HSV. An de leschte Méint huet een awer gemierkt, datt de Beiersdorf mat dësen zwou Positiounen iwwerfuerdert war, sou dass säi Kontrakt, dee nach bis 2018 goung, fréizäiteg opgeléist ginn ass.Sportlech ass et fir den HSV dës Saison och nach net wierklech gutt gelaf. Déi lescht zwou Partien konnt d'Hamburger zwar gewannen, nach stinn se awer op der 16. Plaz an der Tabell.