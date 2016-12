E Méindeg goufen zu Nyon an der Schwäiz d'Aachtelsfinalle vun der Football Champions League ausgeloust.

© AFP

Alleguer d'Matcher an der Iwwersiicht:Manchester City - AS MonacoReal Madrid - SSC NeapelBenfica Lissabon - Borussia DortmundBayern München - Arsenal LondonPorto - Juventus TurinBayer Leverkusen - Atletico MadridParis Saint Germain - BarcelonaSevilla - Leicester CityD'Allersmatcher ginn de 14., 15., 21. an 22. Februar gespillt.D'Retourmatcher sinn den 7., 8., 14., a 15. Mäerz gespillt.