Boxen Caroline André / Reportage Rich Simon



D'Boxerin huet hire 5 Profismatch absolvéiert an och gewonnen. Géint d'Jacinthe Berenguer aus Frankräich gouf et eng Punktevictoire no 8 Mol 2 Minutten. Einfach war d'Victoire awer net. D'Géignerin vun der Lëtzebuergerin war staark an och déi 8 Ronne sinn um Enn laang ginn.Fir d'Caroline André war et net einfach sech op de Kampf vun e Sonndeg virzebereeden. D'Boxerin hat nämlech net vill Informatiounen iwwer hir Géignerin. Um Internet gouf et nëmmen e puer Videoen, do konnt sech d'Lëtzebuergerin e puer Schléi ukucken a sech wéinstens e bëssen op de Kampf astellen.Iwwer Wochen a Méint huet sech d'Caroline André op de Kampf vun e Sonndeg virbereet. Fir déi 32 Joer al Boxerin heescht et elo déi nächsten Deeg a Wochen e bëssen méi relax unzegoen. Duerno wäert sech d'Boxerin mat hirem Team zesumme setzen a kucke wéi et weider geet. Eventuell gëtt et e Réckkampf a Frankräich.Wéini d'Caroline André nees hei zu Lëtzebuerg wäert boxen ass nach net gewosst.