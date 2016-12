Um Méindeg den Owend um 20 Auer hunn d'Tëleeschaîne L'Equipe an d'Zeitung France Football den Numm vum Gewënner matgedeelt: CR7. Si organiséieren déi Kéier d'Zeremonie vum Ballon d'Or jo eleng.





Le vainqueur du Ballon d'Or France Football 2016 : CRISTIANO RONALDO #ballondor pic.twitter.com/IP5J2s7pqk — France Football (@francefootball) December 12, 2016

Le classement pour l'instant du #ballondor France Football ! 😀 pic.twitter.com/mEPqznBzAX — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) December 12, 2016

Virdru waren ewell d'Nimm an d'Plaze vun anere Spiller matgedeelt ginn, déi sech och klasséiert haten.Esou kënnt de Fransous Paul Pogba op d'Plaz 14, ex-aequo mam Chilen Arturo Vidal (Bayern München). De Payet (West Ham) gëtt 17. genee esou wéi den Toni Kroos an de Luka Modric, allebéid vu Real Madrid.Am Jury waren 173 Journalisten vu der ganzer Welt. En Dënschdeg wëll France Football an hirer Zeitung de ganze Klassement publizéieren.An deem Klassement koum de Messi op Plaz 2 an de Griezmann op Plaz 3. Dat gouf e Méindeg den Owend no 21 Auer publik.Op déi 4. Plaz kënnt de Luis Suarez, op Plaz 5 den Neymar.Madrid a Barcelona an da Leicester ...1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid)2. Messi (Barcelona)3. Antoine Griezmann (Atletico Madrid)4. Luis Suarez (Barcelona)5. Neymar (Barcelona)6. Gareth Bale (Real Madrid)7. Riyad Mahrez (Leicester)8. Jamie Vardy (Leicester)9. Gianluigi Buffon (Juventus Turin) a Pepe (Real Madrid)11. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)12. Rui Patricio (Sporting CP)13. Zlatan Ibrahimovic (Manchester United)14. Paul Pogba (Manchester United) an Arturo Vidal (Bayern München)16. Robert Lewandowski (Bayern München)17. Toni Kroos (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid) an Dimitri Payet (West Ham)Déi lescht 6 Joer war de Präis vum Ballon d'Or jo zesumme vun der Fifa a France Football vergi ginn, um Vote konnte sech deemools och nach zum Beispill d'Kapitäne vun den Nationalequippe bedeelegen.France Football hat Enn Oktober eng Lëscht mat 30 Spiller publik gemaach (an net méi mat 23 wéi déi Jore virdrun). An hei konnt sech wéi erwaart de Cristiano Ronaldo duerchsetzen, dee mat Real Madrid dëst Joer d'Champions League gewonnen hat a mat Portugal Europameeschter ginn ass.Hie gëtt domat den Nofolger vum Lionel Messi a kann no 2008, 2013 an 2014 säi 4. Ballon d'Or feieren.