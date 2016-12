Nieft dem däitsche Schwëmmer sinn nach d'Weltmeeschtere Lazslo Cseh an d'Camille Lacourt vum 27. bis den 29. Januar an der Coque mat dobäi.

© AFP

De Marco Koch huet déi lescht Woch zu Windsor a Kanada op der WM am klenge Baseng de Weltmeeschtertitel iwwer d'100 Meter an d'200 Meter Brasse gewonnen.Den Däitschen ass och keen onbekannten hei am Land. Vun 2013 bis 2016 huet hie 4 Mol noeneen d'Coursen iwwer 100 Meter an 200 Meter Brasse fir sech entscheet.