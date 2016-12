28 mol huet hien och de Maillot vun der Lëtzebuerger Nationalequipe ugedoen.



Well en zu Nanzeg riets Band 28 Goaler geschoss huet, hu se hien och net vergiess, well hie steet zur Wiel fir déi bescht Equipe vun de leschte 50 Joer pro Positioun.



Den Edy huet sengen 2 Bouwen dat ronnt Lieder mat an d’Wéi geluecht. De Christian gëtt mat der Spora 1989 Champion. Den Dulli realiséiert mam CS Gréiwemaacher 2003 den Doublé.



An da sinn nach dem Ed seng Enkelkanner Denis a Cédric allebéid zu Monnerech an der Footballschoul.





3 Dublin-Generatiounen am Lëtzebuerger Football (12.12.2016) E Portrait vum Christophe Hochard.