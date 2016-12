© Val Wagner / RTL (Archiv)

De leschte Weekend gouf an der BGL-Ligue d’Allersronn ofgeschloss. Och wa mat der Partie Progrès Nidderkuer géint Titus Péiteng nach en Nodrosmatch um Programm steet, kann een elo schonn de Bilan zéien. Et gesäit 2017 no enger interessanter Réckronn aus.



Souwuel a Punkto Championstitel, wéi och a Punkto Ofstig ass nach näischt decidéiert. Fir d'Meeschterkroun kënnt allerdéngs wuel nach just en Trio a Fro. Am Ofstigssecteur sinn awer nach méi wéi dräi Formatioune concernéiert.



Méi zum Sujet den Owend am Journal op RTL Télé Lëtzebuerg.