Ära Ronaldo/Messi beim Ballon d'Or: Jeff Kettenmeyer



Zanter e Méindeg den Owend ass et offiziell. De Cristiano Ronaldo huet säi 4. Ballon d'Or gewonnen an ass domat nees dee beschte Futtballspiller op der Welt. Zanter 2008 gouf et keen aner Vainqueur méi wéi entweder de Ronaldo oder säi grousse Konkurrent Lionel Messi. Dat gouf et virdrun nach ni ...

Et ënnersträicht op en Neits, wéi e Stempel de Cristiano Ronaldo an de Lionel Messi zanter ronn 10 Joer dem Weltfuttball opdrécken.D'Statistike vu béide Spiller sinn eng Klass fir sech.2008 ass et och um Pabeier mat der offizieller Dominanz ugaangen. Deemools huet de Cristiano Ronaldo säin éischte Ballon d'Or gewonnen. Du war et 4 Mol hannerteneen um Lionel Messi, also vun 2009 bis 2012.An de leschte 4 Joer stoung de Ronaldo nees 3 Mol ganz uewen, just 2015 konnt de Messi nach den Titel vum Weltfuttballer wannen.Den argentineschen Nationalspiller huet mat 5 "Ballon d'Or"-Succèse bis ewell och de Rekord.Et besteet jo ouni Zweiwel tëscht béide Spiller eng enorm Konkurrenz an eng gesond Rivalitéit.Net nëmmen, well si allen zwee onbedéngt d'Nummer 1 wëlle sinn.Dobäi kënnt nämlech nach, datt de Ronaldo fir Real Madrid an de Messi fir Barcelona spillt, a béid Equippe genee dee selwechten Usproch hunn a sech net immens riche kënnen.Datt Ronaldo a Messi mat 31, respektiv 29 awer schonns e puer Joer um héchsten Niveau um Bockel hunn, mierkt een den Ament nach net.Wann een allerdéngs fréiere Stare wéi dem Lothar Matthäus dierf gleewen, muss ee vun elo un all Match vu béiden trotz der grousser Rivalitéit och am Camp vun den Supporter genéissen.Wie vun deenen zwee dee Beschten ass, géif keng grouss Roll spillen, et sollt een einfach frou sinn déi zwee zanter Joren op hirem Niveau kënnen ze kucken a wann méiglech och an Zukunft nach e bëssen.Wat no der Ära Ronaldo/Messi geschitt, ass den Ament nach net gewosst.De Gareth Bale ass mat 27 net vill méi jonk wéi déi zwee.Mam Antoine Griezmann an dem Neymar sinn awer schonns dëst d'Joer beim Ballon d'Or zwee Spiller an den Top 5 gewiescht déi net méi al wéi 25 sinn.Madrid a Barcelona an da Leicester ...1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid)2. Lionel Messi (Barcelona)3. Antoine Griezmann (Atletico Madrid)4. Luis Suarez (Barcelona)5. Neymar (Barcelona)6. Gareth Bale (Real Madrid)7. Riyad Mahrez (Leicester)8. Jamie Vardy (Leicester)9. Gianluigi Buffon (Juventus Turin) a Pepe (Real Madrid)11. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)12. Rui Patricio (Sporting CP)13. Zlatan Ibrahimovic (Manchester United)14. Paul Pogba (Manchester United) an Arturo Vidal (Bayern München)16. Robert Lewandowski (Bayern München)17. Toni Kroos (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid) an Dimitri Payet (West Ham)