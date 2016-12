Bournemouth gewënnt iwwerdeem 1-0 géint Leicester City.Um Mëttwoch sinn déi aner 8 Mätscher vum 16. Spilldag an England, wou et ënnert anerem de Leader Chelsea mam Leschte Sunderland ze di kritt.war et déi éischt Partie vun de Véierelsfinallen: Eupen ka sech 4-0 géint Kortrijk behaapten. Déi aner 3 Matcher sinn e Mëttwoch., wou sech Nantes 3-1 géint Montpellier behaapt huet a sech Sochaux no Eelefmeterschéissen 2-1 géint den Olympique Marseille duerchgesat huet.Déi aner Matcher vun der franséischer Coupe sinn och e Mëttwoch programméiert.