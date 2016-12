© Pressphoto / Archivbild

Basket-Coupe Véierelsfinallen / Reportage Jeff Kettenmeyer



En Donneschdeg ass dann eng virgezunne Finale.

Et ass ouni Zweiwel d'Spëtzepartie vun dëse Véierelsfinallen. Zu Steesel kritt en Donneschdeg den Owend d'Amicale et mat der Etzella ze dinn. Och wann de Champion virun eegenem Public liichte Favorit ass kéint et op engem gudden Dag vun deenen Ettelbrécker ganz ganz enk ginn. De Philippe Gutenkauf vun der Etzella weess, datt et ee groussen Challenge gëtt. Déi lescht Saison huet d'Etzella d'Amicale schonn eng Kéier geklappt a wann et en Donneschdeg nees geléngt hiert d'Spill duerchzezéien, da stinn dem Philipp Gutenkauf no d'Chance guer net esou schlecht.



De Gréngewald spillt en Donneschdeg den Owend doheem géint d'Musel Pikes.

Fir déi Miseler an de Christophe Donnersbach ass et virun allem wichteg déi 10 Punkten Ecart sou séier wéi méiglech opzehuelen. Do gëllt et sech uerdentlech a serieux op de Match virzebereeden a vun der éischter Sekonn un do ze sinn, sou de Miseler.



Déi drëtt Partie um Donneschdeg ass dann de Racing doheem géint Konter. Och wann d'Gäscht an der Favoritteroll sinn, kéint et beim Tabelleleader aus der National 2 eng ganz spannend Affaire ginn.



Éischter onwahrscheinlech ass et awer, datt e Mëttwoch den Owend Wolz eng Chance géint de Basket Esch huet.

Mat der Qualifikatioun fir d'Véierelsfinalle sinn déi Wëltzer déi positiv Iwwerraschung an der Coupe a ginn och vum Patrick Arbaut net op déi liicht Schëller geholl. Eng Roll dierft och Spillen, datt een no 8 Stonne schaffen de Wäite Wee op Wolz muss fueren an déi meescht och d'Hal net wäerte kennen. Duerfir muss ee vun Ufank un op Zack sinn an et däerf een de Géigner net ënnerschätzen, sou de Patrick Arbaut.



Souwuel de Match um Mëttwoch, wéi och déi 3 vun en Donneschdeg ginn all Kéiers um 20.30 Auer un.