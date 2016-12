Ganz iwwerraschend huet den FC Augsburg säin Trainer Dirk Schuster entlooss. Den Däitsche war am Summer eréischt vun Darmstadt bei den FCA gewiesselt.

© AFP

Och déi zwee Assistente Sascha Franz a Frank Steinmetz goufe e Mëttwoch fräigestallt. Bis op Weideres wäert de Manuel Baum, Cheftrainer vum FCA-Nowuess, d'Equippe betreien.Als Grond fir d'Entloossung hunn déi Verantwortlech gesot, datt een ënnerschiddlech Opfaassungen iwwer déi sportlech Ausriichtung an d'Aart a Weis, wéi den FCA Football spille soll, hätt.De Moment steet den FCA op der 13. Plaz an der Tabell.An der Bundesliga gouf et dës Saison schonns sechs Trainerentloossungen.