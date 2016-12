Vun 2018 un, ginn et deemno Changementer, déi aus Lëtzebuerger Siicht guer net sou schlecht sinn.

Um allerhéchsten Niveau steet jo fest, datt déi 4 grouss Football-Natiounen, also den Ament Spuenien, Däitschland, England, an Italien 4 fix Plazen an der Champions League ze gutt hunn, also schonns d'Halschent vun deenen am Ganzen 32.

Et ass kee Geheimnis, datt déi grouss Veräiner léiwer wéilte méi Topmatcher hunn a Plaz géint eng zweetklasseg Equipe an der Champions League ze spillen.



Datt also d'Mëttelschicht vum europäesche Football an e saueren Apel muss bäissen ass deelweis de Fall.

D'Veräiner aus deene klengen Natiounen, also och déi aus dem Grand-Duché kenne mat der Reform awer liewen, sou de Romain Schumacher, President vum F91 Diddeleng, deem säi Veräin an der ECA, der europäescher Club Associatioun vertrueden ass.



Och an Zukunft wäerten also 4 Lëtzebuerger Veräiner international dobäi sinn, an de nationale Futtball op der grousser Bühn vertrieden. Et wär dann elo och un de Lëtzebuerger ze weisen, datt si et verdéngt hunn do matzespillen.

Deel 1 Champions League Reform / Rep. Jeff Kettenmeyer



Vun der Saison 2018/2019 u kenne virun allem déi ganz grouss Veräiner méi profitéieren, ma och déi kleng, zu deenen déi Lëtzebuerger Vertrieder zielen, kennen zefridde sinn.

An Zäiten an deene vill, an dat souguer deelweis ëffentlech, driwwer geschwat gëtt, datt déi europäesch Topveräiner hir eege Competitioun kéinten ënnert sech spillen, muss een d'Reform déi vun der UEFA gestemmt gouf deelweis positiv gesinn.



Deene klengen Natiounen, also och Lëtzebuerg ass et gelonge fir hir Positioun op internationaler Bühn ze stäerken, sou den Diddelenger President Romain Schumacher, dee mam F91 och an der ECA, also der europäescher Club Associatioun vertrueden ass. Et hätt ee fäerdeg bruecht ze garantéieren, datt een och an Zukunft nach un der Qualifikatioun fir d'Champions League däerf deelhuelen, dat wär nämlech ganz staark a Fro gestallt ginn.



Vun 2018 bis 2021 kennen sech d'Lëtzebuerger Veräiner deemno sécher sinn, datt gutt Resultater um nationalen Niveau och international belount ginn. Si behalen nämlech déi 4 Plazen an der Champions League an der Europa League.



Ganz interessant gëtt et souguer, wann ee Lëtzebuerger Champion gëtt, sou de Romain Schumacher. Wann de Champion nämlech an der 2. Ronn vun der Champions League Qualifiaktioun, do wou en ufänkt, eliminéiert gëtt, da kënnt en nach an d'Qualifikatioun fir d'Europa League. An och de finanzielle Volet dierft sech fir déi kléng Veräi positiv auswierken.



Nieft dem Champion, deen also an der Champions League ufänkt, wäerten och nees 3 Veräiner, dorënner de Lëtzebuerger Coupe Vainqueur an den Zweeten an Drëtten aus der BGL League an der Europa League spillen.