An der éischter Halschent hat Nidderkuer e puer Goalchancen, si konnte sech géint d'Union awer net sou richteg duerchsetzen. Deemno goung et och mat engem 0-0 an d'Paus.Knapp 4 Minutten no der Paus dann den éischte Goal fir Péiteng duerch den Abreu. An och an der 61. Minutt konnt den Abreu an enger fantastescher Eenzelaktioun a laanscht 3 Spiller vum Progrès den 2-0 markéieren.No enger Minutt Nospillzäit wënnt Péiteng verdéngt zu Nidderkuer.