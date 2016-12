An der franséischer Coupe gewënnt Metz um Mëttwoch mat 2-1 géint Toulouse. De Lëtzebuerger Nationalspiller Chris Philipps huet de ganze Match gespillt.

De PSG huet sech géint Lille duerchgesat a trëfft an der Véierelsfinale elo op Metz.

Metz steet duerch dës Victoire an der Véierelsfinalle vun der Coupe de la Ligue.Lyon verléiert iwwerdeems 2-3 géint Guingamp, Monaco iwwerrennt Rennes mat 7-0, de Paris SG gewënnt 3-1 géint Lille, St Etienne ass Nanzeg mat 0-1 ënnerleeën a Bordeaux gewënnt 3-2 géint Nice.

Dënschdeg

Nantes - Montpellier 3 - 1

Sochaux (L2) - Marseille 1 - 1

Sochaux qualifié aux tirs au but (4-3)



Mëttwoch

Bordeaux - Nice 3 - 2

Monaco - Rennes 7 - 0

Metz - Toulouse 1 - 1

Metz qualifié aux tirs au but (11-10)

Lyon - Guingamp 2 - 2

Guingamp qualifié aux tirs au but (4-3)

Saint-Etienne - Nancy 0 - 1

Paris SG - Lille 3 - 1



D'Véierelsfinalle gi vum 11. Januar u gespillt:



PSG-Metz

Sochaux-Monaco

Bordeaux-Guingamp

Nantes-Nancy