© Roland Miny (Archivbild)

Virschau op d'Schwammchampionnat / Rep. Fränz Schneiders



Dëse Wanterchampionnat ass fir d'éischte Kéier an der Schwämm zu Déifferdeng an do waarden nieft Titelverdeedeger, wéi zum Beispill Stacchiotti an Henx, och eng Partie nei Athleten op hir éischt Championstitelen.De Raphael Stacchiotti geet dëse Weekend nëmmen op den 200 Meter 4 nages un den Depart. De Julien Henx ass op alleguer de 50 Meter Coursen, souwéi den 100 Meter Crawl ageschriwwenen. An do wäerten déi 2 frech gebake Sportzaldoten, dann trotz Trainingsréckstand näischt ubrenne loossen.Donieft feelen d‘Top-Athlete Julie Meynen, Monique Olivier, Pit Brandenburger an Eline Van de Bosche wéinst hire Studien am Ausland. Mam Laurent Carnol muss e weidert Aushängeschëld vum Lëtzebuerger Schwammsport bei dëse Meeschterschafte passen. Fir de Lëtzebuerger kënnt d'Championnat nach ze fréi. Duerch d'Aarbecht war de Laurent Carnol an de leschte Woche vill ënnerwee an huet am November eréischt mam Training nees ugefaangen. Dat éischt Zil vum Schwëmmer ass den Euro Meet am Januar an der Coque.Intressant deemno ze gesi wien d’Relève wäert iwwerhuelen an do trefft een dëse Weekend dann ob nei Nimm, nieft dem Ricky Rolko op de Brasse-Disziplinne wäert d’Jacky Banky bei de Fraen, deen een oder aneren Titel op de Réck a Crawl-Disziplinne mat Heem huelen.Et bleift deemno intressant ze gesi wéi sech d'Lëtzebuerger Schwammzeen de Weekend wäert presentéierten.De Radio ass mat Live-Commentairen e Sonndeg vu 16 Auer un live bei den Decisiounen an der Déifferdenger Schwämm mat dobäi.