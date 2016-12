Steesel géint d'Etzella © RTL Radio Lëtzebuerg/Guy Seyler

Steesel-Etzella © RTL Radio Lëtzebuerg/Guy Seyler

De Racing an de Gréngewald si mat +10 an d'Partië gaangen, dem Gréngewald huet et näischt genotzt, ma de Racing krut sech géint Konter souguer mat 13 Punkten Ecart duerchgesat, wat fir d'Equipe aus der Nationale 2 schonn en Exploit duerstellt.Racing (Nationale 2)-Konter 92:79Gréngewald (Nationale 2)-Musel Pikes 68:101Amicale Steesel-Etzella Ettelbréck 91:82E Mëttwoch den Owend hat Wolz (+20) aus der Nationale 3 ewell kloer 74 op 109 géint Esch verluer.An der Halleffinale stinn also Esch, de Racing, d'Pikes a Steesel.Gespillt gëtt de Weekend vum 4.a 5. Februar an der Coque.