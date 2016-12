Mat hirer serbescher Partnerin Nina Stojanovic, steet d'Mandy Minella an der Dubbel Finale vun engem ITF Tennis Tournoi zu Dubai.

An der Halleffinale gouf et ee Succès an 3 Sätz géint den Dubbel Lesley Kerkhove / Lidziya Marozava.