Hoffenheim hat de bessere Start an d'Partie erwëscht a konnt schonn an der 3. Minutt duerch den Uth mat 1:0 a Féierung goen. Déi huet awer laang ugehalen. An der 11. Minutt konnt de BVB reagéieren an huet duerch e Goal vum Götze ausgeglach. Och an de Minutten duerno war den Tempo an der Partie ganz héich. An der 20. Minutt war et dunn de Wagner, deen d'Lokalformatioun mat 2:1 a Féierung konnt bréngen. Bis d'Paus sollt et fir de BVB nach méi batter ginn. De Reus huet an der 41. Minutt den Amiri gehalen an ass vum Arbitter mat Giel-Rout vum Terrain geflunn.No der Paus ass de Gäscht séier e Goal gelongen. An der 48. Minutt war et den Aubameyang, deen no Viraarbecht vum Dembelé den 2:2 markéiert huet. D'Partie ass bis zum Schluss intensiv bliwwen e Goal konnt awer keng Equipe méi schéissen.Hoffenheim bleift domadder dës Saison ongeschloen.