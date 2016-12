Um zweetleschte Spilldag virun der Wanterpaus huet sech den RB Leipzig mat 2:0 géint Hertha BSC duerchgesat an steet domat provisoresch un der Tabellespëtzt. Bayern München spillt eréischt e Sonndeg géint Darmstadt.



Köln a Bremen koume net iwwert en 1:1 eraus, Mainz 05 klappt Hamburg mat 3:1 an Gladbach verléiert 0:1 géint tAugsburg. Schalke a Freiburg trennen sech 1:1.



E Freideg schonn hat Hoffenheim 2:2 gläich géint Dortmund gespillt.





D'Resultater vum 15. Spilldag an der Iwwersiicht:



TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund 2:2 (2:1)

1:0 (Uth/3'), 1:1 (Götze/11'), 2:1 (Wagner/20'), 2:2 (Aubameyang/48')



Schalke 04 - SC Freiburg 1:1 (0:0)

0:1 (Niederlechner/64'), 1:1 (Konoplyanka/75')



Mainz 05 - Hamburger SV 3:1 (1:1)

0:1 (Wood/21'), 1:1 (Latz/35'), 2:1 (Latza/56'), 3:1 (Latza/67')



Augsburg - Bor. Mönchengladbach 1:0 (0:0)

1:0 (Hinteregger/75')



Werder Bremen - Köln 1:1 (1:1)

0:1 (Rudnevs/28'), 1:1 (Gnabry/40')



RB Leipzig - Hertha BSC 2:0 (1:0)

1:0 (Werner/41'), 2:0 (Orban/62')



VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt (18.30 Auer)



E Sonndeg dann trëfft Darmstadt op Bayern München an Leverkusen huet Ingolstadt op Besuch.