Bascharage -69:122 (28:25, 10:37, 13:30, 18:30)Wéi sou oft an dëser Saison, huet Bascharage och dëse Weekend am éischte Véirel erëm gutt matgehalen. No 10 Minutten loungen déi Käerjenger souguer nach mat 28:25 a Féierung, koumen am zweete Véirel awer dunn ferm ënnert Rieder. Mat engem 37:10 Laf fir Sparta war schonn virun der Paus eng Virentscheedung gefall.Och no der Paus sollt sech net méi vill um Verlaf vum Match änneren. Bartreng huet den Ecart weider ausgebaut an wënnt um Enn verdéngt mat 122:69. Domat bleift Bascharage nach ëmmer ouni Victoire an dëser Saison.Arantia Fiels -67:86 (11:19, 15:23, 19:30, 22:14)Bei der Fiels stoung virum 12. Spilldag nëmmen eng Victoire um Konnt. E Samschdeg war dann och nach den Tabellenéischten vun der Musel op Besuch. D'Pikes haten direkt mat engem 19:2 den Toun uginn. D'Fiels ass duerno mol endlech waakreg ginn a konnt den Ecart liicht verkierzen. Am zweete Véirel hunn d'Pikes dunn awer de Virspronk weider ausgebaut a loungen an der Paus mat 42:26 a Féierung.Nom Säitewiessel koum keng gréisser Reaktioun méi vun der Fiels. D'Musel Pikes waren einfach déi besser Equipe, souwuel offensiv wéi och defensiv. D'Musel Pikes wannen um Enn 86:67 an bleiwen domat weiderhin un der Tabellespëtzt.- AB Contern 94:90 (27:20, 20:31, 28:19, 19:18)Contern wollt onbedéngt um Spëtzenduo Musel Pikes a Steesel drun bleiwen. Walfer sengersäits huet an dëser Saison nach kee richteg Rhythmus fonnt. E Samschdeg hat Residence aus Walfer awer de besseren Depart erwëscht a loung nom éischte Véirel mat 27:20 a Féierung. Duerno huet Contern dunn awer e Gang erop geschallt an de Score nees ausgeglach. Kuerz virun der Paus huet Contern souguer Féierung iwwerholl. An der Paus stoung et 51:47 fir Contern.An der zweeter Halschent sollt et eng richteg spannend Partie ginn, béid Equippen wollten onbedéngt wannen an hunn sech deementspriechend näischt méi geschenkt. Walfer hat sech am drëtte Véirel eng liicht Avance erausgespillt, mee konnt sech awer ni richteg ofsetzen. Nom drëtte Véirel stoung et 75:70 fir Walfer. Am leschte Véirel hat Contern dunn awer direkt en 9:2 Laf fir nees a Féierung ze goen. An enger ganz spannender an intensiver Schlussphase sollt Walfer dunn awer an eegener Hal Iwwerhand behalen an setzt sech mat 94 op 90 duerch.- Etzella 80:72 (16:19, 20:18, 20:22, 24:13)An enger ganz ausgeglachener a spannender Partie konnt sech den T71 Diddeleng um Enn mat 80:72 géint d'Etzella behaapten. Méi wéi eng Kéier huet Féierung gewiesselt. An der Paus stoung et 37:36 fir Ettelbréck. Och am drëtte Véirel konnt sech keng vu béiden Equippen wierklech ofsetzen. Eréischt am leschte Véirel konnt Diddeleng sech e Virdeel verschafen an sech lues a lues ofsetzen. Bei den Ettelbrécker war zum Enn vum Match einfach Loft eraus.Um 12. Spilldag amhuet Walfer mat 45:64 géint Konter verluer.