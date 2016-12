Um 10. Spilldag am Härenhandball wënnt Bierchem 41:22 géint Dikrech, den HBD klappt Péiteng 39:23 an den HB Käerjeng verléiert 25:32 géint den HB Esch.

An der Woch haten Red Boys schonn mat 26:23 géint Schëffleng gewonnen.An der Tabell läit Bierchem nach ëmmer provisoresch un der Tabellespëtzt, mat 1 Punkt op d'Red Boys an 2 Punkten op den HB Esch an den HB Käerjeng (allebéid hunn awer e Match manner gespillt).Um 10. Spilldag amhuet Réiden mat 14:20 de Kierzeren géint Dikrech gezunn an de Standard huet Péiteng mat 38:24 iwwerrannt.An der Woch hat de Museldall mat 23:25 de Kierzeren géint Käerjeng gezunn an den HB Diddeleng 41:17 géint Schëffleng gewonnen.