Um 18. Spilldag an der Ligue 1 verléiert Rennes 1:2 géint Bastia, Montpellier klappt Bordeaux mat 4:0 an Toulouse spillt 1:1 géint Nancy.

Um 16. Spilldag an derzitt Sporting Gijon mat 1:3 de Kierzeren géint Villareal, Atlético Madrid wënnt 1:0 géint Las Palmas an den FC Séville klappt Malaga mat 4:1.Um 17. Spilldag an derwënnt den Tabellenéischten 1:0 géint AS Roma, den AC Milan spillt 0:0 géint Atalanta Bergame an Empoli spillt 2:0 géint Cagliari.