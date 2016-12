Am internationale Volleyball gouf et jeeweils eng Victoire fir den VC Wiesbaden a fir Noliko Maaseik.

An der éischter däitscher Volleyballbundesliga gewënnt de VC Wiesbaden mam Annalena Mach no enger komfortabeler 2:0 Féierung um Enn just mat 3:2 géit Oochen.Näischt zegutt hat an der héchster belscher Divisioun d'Equipe vu Leuven géint dem Lëtzebuerger Kamil Rychlicki säi Veräin Noliko Maaseik, déi sech kloer mat 3:0 duerchsetzen.