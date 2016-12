© AFP

Am Schisprangen zu Engelberg an der Schwäizz war den Domen Prevc dee Beschten. Do hannen dru kommen de Pol Kamil Stoch an den Éisträicher Stefan Kraft.Zu Nove Mesto an Tschechien huet de Martin Fourcade de Massestart am Biathlon gewonnen. Hannert dem Fransous kommen den däitsche Simon Schempp an de Russ Anton Babikow op d'Éiereplazen.Bei den Damme war Tschechin Gabriela Koukalova am Massestart déi Séierst. Déi däitsch Laura Dahlmeier an d'Italinerin Dorothea Wierer kommen op d'Plazen 2 an 3.Am Schi Alpin ass den Éisträicher Marcel Hirscher am Rieseslalom zu Alta Badia an Italien op déi éischte Plaz gefuer. Do hannen dru kommen de Fransous Mathieu Faivre an den Italiener Florian Eisath.Bei den Damme konnt sech d'Schwäizerin Lara Gut am SuperG zu Val d'Isère a Frankräich duerchsetzen. D'Plazen 2 an 3 ware fir d'Liechtensteinerin Tina Weirather an d'Elena Curtoni aus Italien.