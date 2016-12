Am Football huet Real Madrid fir zweete Kéier d'Club-WM gewonnen. D'Spuenier hunn sech an der Finale zu Yokohama a Japan no Verlängerung mat 4:2 géint de japanesche Champion Kashima Antlers duerchgesat. De Cristiano Ronaldo huet mat sengen 3 Goler an der 60. 98. an 104. Minutt d'Partie nach gedréint an eng Blamage verhënnert.