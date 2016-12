Darmstadt - Bayern München 0-1Bayern München huet sech iwwert wäit Strécke ganz schwéier gedoe bei Darmstadt. Gréisstendeels huet München kéng Mëttele fonnt fir déi gutt gestaffelt Ofwier vun Darmstadt ze knacken sou war et och net verwonnerlech an zemools gerecht dass et mat 0-0 an d'Pause gaangen ass.Darmstadt huet no der Halbzeit weider probéiert déi eng oder aner Pick Richtung Münchener Gol ze setze mee engersäits hunn ëmmer puer Zentimeter gefeelt oder déi lescht Konsequenz an der leschter Passe.Sou misst ee bis déi 74. Minutt waarden ir eng Eenzelaktioun vum Douglas Costa de Match entscheet huet. Aus ronn 25 Meter zitt de brasilianeschen Nationalspiller of a verwandelt säi Ball onhaltbar ënnert d'Lat vum Darmstädter Keeper.Um 17 Auer 30 gëtt de Match:Bayer Leverkusen - FC Ingolstadt ugepaff.