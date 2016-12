Sport: Am meeschte gelies

Véier Veräiner hu sech zesummegedoen, fir eng nei Sportfederatioun ze grënnen, d'FLSC (Fédération Luxembourgeoise de Sports Chorégraphiques)Dës nei Federatioun regroupéiert zwou Sportaarten, den "Cheerleading" an d'"Gymnastique Esthétique". E Sonndeg Nomëtteg gouf et an der Sportshal vum Belair eng flott Show dozou.

Méi a Bild an Toun den Owend um 19.30 Auer am Journal vun RTL Télé Lëtzebuerg.