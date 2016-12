Diddeleng hei an der Partie géint Déifferdeng © Val Wagner

F91: Firwat net nom Kalennerjoer spillen? Rep. Fr. Hippert



De Lëtzebuerger Football ass an der Wanterpaus. D'Veräiner hate lo an de leschten Deeg Zäit, en éischten Tëschebilan ze zeien. Dat ass och beim Champion an Tabelleleader F91 Diddeleng de Fall. Et kann een op jiddwer Fall mat der Hironn liewen, de Spillplang kéint een awer iwwerduecht ginn, heescht et an der Forge du Sud.

Zanter dem leschte Weekend ass d'BGL-Ligue elo an der Wanterpaus. Mëtt Februar geet et dann nees lass. Et ass kloer, datt et an den Hierscht a Wanterméint schwiereg ass, d'Leit hannert dem Uewen erausgelackelt ze kréien, fir op d'Lëtzebuerger Terraine Football kucken ze goen, dozou de Romain Schumacher, President vum F91 Diddeleng:"Mir schwätze vill iwwer Zuschauerzuelen, déi net immens erfreelech sinn. Ech weess, datt et eng al Geschicht ass, wa rëm eng Kéier driwwer diskutéiert géing ginn, fir nom Kalennerjoer ze spillen - wëllt soen am Mäerz unzefänken an am Oktober-November opzehalen. Da gëtt et eng ganz Rei vun Argumenter, déi do ze diskutéiere sinn. Wa mer awer eng Kéier méi déifgehend doriwwer iwwerleeën an och kucken, ob mer d'Erlaabnis kréien, well ech denken och ze wëssen, datt d'Uefa net esou waarm dofir ass, da wär et fir eis vill méi en ideale System en vue vun eisen Infrastrukturen a sporttechnesch gesi kéinte mer am Summer an d'Coupe-Europe-Matcher goen, wa mer mëtten an der Saison sinn an net praktesch nach virdru stinn."No der Hironn steet Diddeleng op der éischter Plaz an der Tabell 2 Punkte virun Déifferdeng a 5 virun der Fola. Beschten Defense, zweetbescht Attack, et huet een deemno net vill ze meckeren: "Et wär scho vermoossen ze soen, et wär een onzefridden ..."Zu Diddeleng huet den Trainer Dino Toppmöller déi éischt Méint op engem schwieregen Terrain hannert sech. De Fils vun der däitscher Trainerlegend Klaus Toppmöller geet awer ganz professionell mat der Situatioun ëm, datt beim Mäzen Flavio Becca nieft dem Resultat och d'Manéier soll stëmmen. Beim F91 spille mëttlerweil och meeschtens 7 Lëtzebuerger vun Ufank un.