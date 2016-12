An de leschte Wochen ass vill iwwert de Projet vun der neier Trainingshal um INS geschwat ginn. Verschidde Kreesser aus der Sportswelt, sinn jo der Meenung, datt et gutt wär, wann déi Hal 3 Meter méi breet géif gebaut ginn. D'Äntwerten op déi éischt parlamentaresch Froe vun den Deputéiert Claude Lamberty vun der DP an Nancy Kemp-Arendt vun der CSV hate méi Froen opgeworf, wéi Äntwerten geliwwert. Op déi zweet Question Parlementaire vu Claude Lamberty a Max Hahn, sinn dann elo och d'Äntwerten do.





2 QP iwwer INS-Sportshal / Reportage Franky Hippert



Wëll de Sportminister an senger Äntwert op déi éischt parlamentaresch Froen d'Sécherheetsaspekter an d'Spill bruecht huet, wollten d' DP-Deputéiert Lamberty an Hahn elo wëssen, wéi eng Normen an Standarde bei Sportshale géife gëllen. Éiert de Romain Schneider dorop äntwert, wollt de Sportminister nach emol drop hiweisen, datt de Projet vun der neier Sportshal um INS esou vum Bâtiment Public elaboréiert gouf, wéi de Sportlycée dat gefrot hat. Wat d'Sécherheetsnormen uginn, gëtt déi Däitsch DIN-Norm geholl, well et keng europäesch Norme ginn. Fir dat en Handballsterrain d'Norm géif anhalen, bräicht ee 44 Meter op 22. De Projet vun der neier Hal hätt d'Moossen 33 op 18 Meter. Wann een elo 3 Meter bei géif setzen, hätt een deemno 33 op 21 Meter, dat heescht an der breet géif ee Meter feelen, fir déi DIN-Norm anzehalen. Wat d'staatlech Infrastrukture uginn, wär et um Bâtiment Public déi Standarden ze applizéieren.



Ob d'Normen wierklech an alen Halen am Land agehalen ginn, geet net wierklech aus der Äntwert vum Sportminister ervir. Duerch déi 3 Meter méi kréich een effektiv theoretesch och 6 am Plaz 4 Badmintonsterrainen, an zwee am Plaz ee Volleyballsterrain an déi nei Hal. Dëst wär awer nëmmen theoretescher Natur no enger arithmetescher Rechnung, déi net op d'Norme géif baséieren. Beim Volleyballsterrain wär zum Beispill just annerhallwe Meter tëscht dem Terrain an der Mauer vun der Hal. „Alors que les règles du jeu“, wéi et an der Äntwert vum Sportminister heescht, woubäi, een do, esou wéi et do steet, dann wuel vun de Kompetitiounsregele schwätzt an net méi vun den Trainingskonditiounen, 3 Meter gebraucht géife ginn.

En Handballsterrain huet 40 op 20 Meter. Wann een also elo 3 Meter bei déi 18 géif bäimaachen, also 21, hätt een nach ëmmer keng Standarddimensiounen, fir d'Kompetitioun ze simuléieren. D'Hal 33 op 18, wéi se elo virgesinn ass, géif also den nämmlechten Déngscht fir den Training fir d'Handballer leeschten, wéi eng Hal, déi 3 Meter méi breet wär, seet de Romain Schneider.

De Claude Lamberty an de Max Hahn wollten och nach wëssen, op de Refus vum Sportminister fir d'Hal méi breet ze maachen, obwuel d'Plaz do wär, och Repercussiounen op aner Projet um INS hätt. Dat wär net de Fall, esou de Sportminister, deen och nach schreift, datt am Moment d'Analyse géif gemaach ginn, wat de Projet vum Sportinternat op där Plaz ugeet.